ВС США пересмотрит отмену смертного приговора Джохару Царнаеву

https://static.news.ru/photo/3a6aa2a8-8b1f-11eb-b1f9-96000091f725_660.jpg Джохар Царнаев Фото: vk.com/djoharofficial

Верховный суд США принял ходатайство американского Минюста об аннулировании решения апелляционного суда, которым был отменён смертный приговор Джохару Царнаеву за участие в бостонском теракте в 2013 году.

Обращение о пересмотре решения нижестоящего суда одобрено, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Смертный приговор Царнаеву был отменён летом 2020 года. Апелляционный суд первого округа США принял соответствующее решение, согласившись с доводами защиты подсудимого о том, что вердикт был вынесен с нарушением принципа беспристрастности. В частности, адвокаты отмечали, что суд проходил в самом Бостоне и это помешало набрать непредвзятых присяжных для участия в процессе.

Теракт, за участие в котором был осуждён Царнаев, произошёл 15 апреля 2013 года во время Бостонского марафона. Тогда погибли три человека и ещё 260 были ранены. Старший брат Джохара, Тамерлан, был застрелен полицейскими во время задержания через несколько дней после инцидента. Смертный приговор Царнаеву-младшему был вынесен спустя два года после теракта. Его признали виновным по всем 30 пунктам обвинения.

Ранее NEWS.ru писал, что отбывающий пожизненное лишение свободы Царнаев подал судебный иск к властям США. По его словам, условия содержания в тюрьме являются чрезмерно строгими, кроме того, он подвергается дискриминации со стороны сотрудников учреждения. Террорист потребовал от федеральных властей компенсации в размере $250 тысяч.