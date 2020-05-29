Врачи удалили маленькой американке второй рот

В американском Чарльстоне родилась девочка с двумя ртами. В медицинских кругах столь редкую аномалию называют челюстно-лицевым дублированием.
Второй рот с губами, маленьким языком и зачатками зубов образовался в районе подбородка малышки. Он двигался, когда девочка открывала обычный рот, рассказали врачи, которые описали случай в издании BMJ Case Reports.
Аномалию на лице ребёнка заметили во время УЗИ, когда у мамы девочки шёл третий триместр беременности. Изначально специалисты полагали, что наростом может быть киста, тератома или нарушение в развитии костей черепа.
Несмотря на то что второй рот никак не мешал ребёнку, было принято решение удалить его. С 1900 года в медицинской литературе было зафиксировано только 35 случаев рождения людей с двумя ртами.
В сентябре 2019 года на Украине родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами. Роды прошли преждевременно, спустя несколько дней дети скончались, писал NEWS.ru.