Врачи Трампа готовы его выписать

https://static.news.ru/photo/fe0e1de4-0743-11eb-9798-fa163e074e61_660.jpg Шон Конли Фото: Michael Reynolds/Pool via CNP/Global Look Press

Главный врач Белого дома Шон Конли рассказал о состоянии президента США Дональда Трампа. По его словам, специалисты, занимающиеся лечением главы государства в госпитале имени Уолтера Рида, не против выписки политика.

Он отметил, что американского лидера продолжат лечить «врачи мирового класса». При этом для его здоровья ещё остаются опасности.

Мы согласны, что он может вернуться домой и это не представляет для него угрозы <...> Мы чувствуем осторожный оптимизм, — подчеркнул Конли.

Он добавил, что Трампа выпустят из медучреждения после того, как дадут ему ещё одну дозу лекарства, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, американский лидер получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус 1 октября, однако сразу не сообщил об этом и отправился давать интервью журналистам Fox News. 5 октября президент впервые после заражения начал активно писать в Twitter.