Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В университетском госпитале Брукдейл в Нью-Йорке наблюдается нехватка кислородных баллонов на фоне большого числа пациентов с коронавирусом. Эту информацию подтвердил вице-президент по внешним связям Кхари Эдвардс.

По словам специалиста по дыхательной терапии, работающего в больнице, количество нуждающихся в кислороде пациентов увеличилось так резко, что медики использовали почти все баллоны, в том числе порядка 50% аварийных резервов.

Медики планируют до окончания пандемии коронавируса заказывать у поставщиков больше баллонов, чем обычно. Делать это намерены ежедневно, вместо двух раз в неделю, уточняет CNN. 

В штате Нью-Йорк число жертв коронавирусной инфекции перевалило за тысячу. Большая часть смертей была зарегистрирована в последние дни, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях