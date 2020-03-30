https://static.news.ru/photo/e279a284-7246-11ea-a070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В университетском госпитале Брукдейл в Нью-Йорке наблюдается нехватка кислородных баллонов на фоне большого числа пациентов с коронавирусом. Эту информацию подтвердил вице-президент по внешним связям Кхари Эдвардс.

По словам специалиста по дыхательной терапии, работающего в больнице, количество нуждающихся в кислороде пациентов увеличилось так резко, что медики использовали почти все баллоны, в том числе порядка 50% аварийных резервов.

VIDEO: New Yorkers give thanks.



Manhattan residents clap and cheer from their windows in gratitude for medical workers battling the #coronavirus pandemic. New York state has become the epicenter of the pandemic in the US pic.twitter.com/jdSby5b9yR — AFP news agency (@AFP) March 30, 2020

Медики планируют до окончания пандемии коронавируса заказывать у поставщиков больше баллонов, чем обычно. Делать это намерены ежедневно, вместо двух раз в неделю, уточняет CNN.

В штате Нью-Йорк число жертв коронавирусной инфекции перевалило за тысячу. Большая часть смертей была зарегистрирована в последние дни, писал NEWS.ru.