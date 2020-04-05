Врачам из Нью-Йорка придётся носить мешки для мусора вместо халатов

https://static.news.ru/photo/ee3b9754-76be-11ea-902d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency

Запаса халатов для персонала в медцентре Бруклина (Нью-Йорк, США) хватит лишь на полтора дня, поэтому людям придётся использовать вместо защитной одежды подручные средства.

Например, вместо халатов персонал будет вынужден мастерить для себя одежду из мусорных пакетов или надевать дождевики, рассказал президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.

Как нам известно, госзапас истощён. Поэтому нам нужно быть изобретательными, — цитирует медика канал CNN.

NEWS.ru ранее писал, что Университет Джонса Хопкинса подсчитал число жертв коронавируса в США. Их оказалось около восьми тысяч. На сегодняшний день в США выявлено около 290 тысяч заражённых коронавирусом. От заболевания удалось вылечиться примерно 9800.