24 января 2026 в 19:54

Вор с амнезией проник в дом ради трапезы и забыл там документы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США вор залез в чужое жилище ради того, чтобы подкрепиться, и оставил документы, сообщает телеканал KY3. Хозяйка дома рассказала, что пропала лишь еда, злоумышленник не стал трогать ценные вещи.

Женщина утверждает, что 31 декабря проснулась и обнаружила открытую заднюю дверь, а на столешнице — пустую упаковку из-под тушеной свинины. Она сообщила полиции, что накануне вечером упаковка была полной и находилась в холодильнике, — сказано в публикации.

Полицейские легко смогли найти вора, которым оказался мужчина по имени Джош Пикок. Вычислить его помог оставленный на месте преступления рюкзак, в котором оказались документы, удостоверяющие личность.

Ранее в Красноярские правоохранители задержали магазинного вора, который продавал украденное на улице. Сотрудница магазина заметила злоумышленника после того, как тот схватил с полки сыр. Правоохранители установили, что мужчина был судим за кражу и мошенничество. Также они установили его причастность к исчезновению четырех банок кофе в различных магазинах.

