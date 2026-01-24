Вор с амнезией проник в дом ради трапезы и забыл там документы

В США вор залез в чужое жилище ради того, чтобы подкрепиться, и оставил документы, сообщает телеканал KY3. Хозяйка дома рассказала, что пропала лишь еда, злоумышленник не стал трогать ценные вещи.

Женщина утверждает, что 31 декабря проснулась и обнаружила открытую заднюю дверь, а на столешнице — пустую упаковку из-под тушеной свинины. Она сообщила полиции, что накануне вечером упаковка была полной и находилась в холодильнике, — сказано в публикации.

Полицейские легко смогли найти вора, которым оказался мужчина по имени Джош Пикок. Вычислить его помог оставленный на месте преступления рюкзак, в котором оказались документы, удостоверяющие личность.

