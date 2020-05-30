Акции протеста из-за гибели Джорджа Флойда проходят в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/77e5b298-a200-11ea-850c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gabemorivera/twitter.com

Акция протеста, спровоцированная гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда во время полицейского задержания, проходит на Фоли-сквер в центре Манхэттена.

На площади собрались одетые в чёрное люди в масках — как участники ряда общественных движений, так и не не принадлежащие ни к каким объединениям. Люди скандируют: «Я не могу дышать» — эти слова произносил Флойд, когда задерживавший его офицер поставил ногу ему на шею.

Также на площади установили портреты чернокожих женщин, погибших от действий полицейских, к ним несут цветы. При этом правила социального дистанцирования никем не соблюдаются, в толпе есть и пожилые люди, относящиеся к группе риска во время пандемии, передаёт РИА Новости.

Полицейские не вмешиваются в происходящее, наблюдая за протестующими со стороны.

Мы выражаем свою солидарность всей стране. Джордж Флойд лишь один из немногих. Это неприемлемо, — заявила представительница организации «Лига справедливости Нью-Йорка» Кэрис Лавэ.

Собравшиеся считают, что арест бывшего офицера полиции Дерека Чавена, задерживавшего Флойда — недостаточная мера и требуют привлечь к уголовной ответственности всех офицеров, находившихся на месте происшествия.

The Brooklyn solidarity rally for George Floyd has begun.



Several hundred protesters are gathered in front of the Barclays Center chanting.



Heavy police presence, lots of barricades pic.twitter.com/lOhVzYcrbT — Noah Hurowitz (@NoahHurowitz) May 29, 2020

Также к акции присоединился Бруклин — часть Нью-Йорка. Там участники митинга собираются на площади у спортивной арены «Барклайс-центр».

Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама прокомментировал гибель Флойда. В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил политик. После убийства афроамериканца в Миннеаполисе начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.