Акции протеста из-за гибели Джорджа Флойда проходят в Нью-Йорке

Акция протеста, спровоцированная гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда во время полицейского задержания, проходит на Фоли-сквер в центре Манхэттена.
На площади собрались одетые в чёрное люди в масках — как участники ряда общественных движений, так и не не принадлежащие ни к каким объединениям. Люди скандируют: «Я не могу дышать» — эти слова произносил Флойд, когда задерживавший его офицер поставил ногу ему на шею.
Также на площади установили портреты чернокожих женщин, погибших от действий полицейских, к ним несут цветы. При этом правила социального дистанцирования никем не соблюдаются, в толпе есть и пожилые люди, относящиеся к группе риска во время пандемии, передаёт РИА Новости.
Полицейские не вмешиваются в происходящее, наблюдая за протестующими со стороны.
Мы выражаем свою солидарность всей стране. Джордж Флойд лишь один из немногих. Это неприемлемо, — заявила представительница организации «Лига справедливости Нью-Йорка» Кэрис Лавэ.
Собравшиеся считают, что арест бывшего офицера полиции Дерека Чавена, задерживавшего Флойда — недостаточная мера и требуют привлечь к уголовной ответственности всех офицеров, находившихся на месте происшествия.
The Brooklyn solidarity rally for George Floyd has begun.
Several hundred protesters are gathered in front of the Barclays Center chanting.
Также к акции присоединился Бруклин — часть Нью-Йорка. Там участники митинга собираются на площади у спортивной арены «Барклайс-центр».
Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама прокомментировал гибель Флойда. В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил политик. После убийства афроамериканца в Миннеаполисе начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.