Акции протеста из-за гибели Джорджа Флойда проходят в Нью-Йорке

На площади собрались одетые в чёрное люди в масках — как участники ряда общественных движений, так и не не принадлежащие ни к каким объединениям. Люди скандируют: «Я не могу дышать» — эти слова произносил Флойд, когда задерживавший его офицер поставил ногу ему на шею.

Также на площади установили портреты чернокожих женщин, погибших от действий полицейских, к ним несут цветы. При этом правила социального дистанцирования никем не соблюдаются, в толпе есть и пожилые люди, относящиеся к группе риска во время пандемии, передаёт РИА Новости.

Полицейские не вмешиваются в происходящее, наблюдая за протестующими со стороны.

Собравшиеся считают, что арест бывшего офицера полиции Дерека Чавена, задерживавшего Флойда — недостаточная мера и требуют привлечь к уголовной ответственности всех офицеров, находившихся на месте происшествия.