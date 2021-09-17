Военный самолёт разбился в США

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В препарате против курения Chantix (в Европе — Champix) от компании Pfizer были обнаружены химические вещества, способные вызвать рак. В этой связи компания отозвала все свои запасы препарата. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

По имеющимся данным, поставки были прекращены ещё в июле. Кроме того компания попросила своих дистрибьюторов остановить продажи препарата. При этом Pfizer заявляет, что риска скорого развития онкологического заболевания у пользователей...