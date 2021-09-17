Военный самолёт разбился в США

В американском штате Техас разбился военный самолёт. В результате происшествия повреждены два дома, по меньшей мере два человека получили ранения. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба города Форт-Уорт.
Два дома получили серьёзные повреждения. Помощь оказывается двум-трём пациентам, — сообщили спасатели.
По имеющимся данным, инцидент произошёл в примыкающем к Форт-Уорту городке Лейк-Уорт. Аварию потерпел военный учебно-тренировочный самолёт.
По данным медиакомпании WFАA, оба лётчика успели катапультироваться. Они госпитализированы.
В Форт-Уорте расположена авиационная база Военно-морских сил США.
Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что гидросамолёт упал в болото в ХМАО.