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Военный самолёт разбился в США

21:02, 19 сентября 2021
Военный самолёт разбился в США Фото: Global Look Press
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В американском штате Техас разбился военный самолёт. В результате происшествия повреждены два дома, по меньшей мере два человека получили ранения. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба города Форт-Уорт.

Два дома получили серьёзные повреждения. Помощь оказывается двум-трём пациентам, — сообщили спасатели.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в примыкающем к Форт-Уорту городке Лейк-Уорт. Аварию потерпел военный учебно-тренировочный самолёт.

По данным медиакомпании WFАA, оба лётчика успели катапультироваться. Они госпитализированы.

В Форт-Уорте расположена авиационная база Военно-морских сил США.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что гидросамолёт упал в болото в ХМАО.

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