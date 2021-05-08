Историк из США развенчал мифы о Второй мировой войне

https://static.news.ru/photo/4aac026e-b0a0-11eb-8e2d-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Историк Национального музея Второй мировой войны Роб Ситино рассказал о пяти основных мифов, связанных со Второй мировой войной. Так, по его мнению, главный миф состоит в том, что президент Франклин Рузвельт заранее знал о готовящемся нападении на Перл-Харбор, допустив гибель 2,5 тыс. военных США, пишет TIME.

Ситино отметил , что изначально была группа учёных, которая продвигала теорию о том, что Рузвельт вовлек США в войну обходными путями.

Людям очень нравится обсуждать самые безумные теории заговора. На самом деле нет никаких документов, в которых содержались бы какие-либо указания на то, что Рузвельт знал о Перл-Харборе заранее, - отметил специалист.

Второй миф - это заявление о том, что Эрвин Роммель по прозвищу «Лис пустыни» был величайшим немецким генералом всех времен. По его словам, это совершенно не так, поскольку генералу так и не удалось одержать ни одной значимой победы.

Очередным мифом является то, что Германия проиграла Вторую мировую войну только из-за Гитлера. Также не подтверждается заявление и о том, что, если бы японцам удалось разбомбить в Перл-Харбор как корабли, так и нефтехранилища, то Япония победила бы во Второй мировой войне.

Заключительным мифом является то, что в той страшной войне на самом деле был поворотный момент. По словам историка, многие утверждают, что таким моментом стала Сталинградская битва, другие считают, что Курская битва в июле 1943 года, кто-то утверждает, что поворотным моментом стала высадка западных союзников в Европе 6 июня 1944 года. Во Второй мировой войне было так много переломных моментов, что с его точки зрения, их не было вовсе.

Ранее историк спецслужб Дмитрий Хохлов заявил, что военные Великобритании 3 мая 1945 года уничтожили фашистские корабли, на которых находились тысячи советских пленных из концлагерей.