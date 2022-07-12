Военный эксперт рассказал, как наказать США за удар по Новой Каховке Военный эксперт Тимошенко: наказать США за удар по Новой Каховке можно, разрушая их экономику

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Наказать США за удары ВСУ по Новой Каховке и другим городам Украины, ЛНР и ДНР можно косвенно, продолжая давление на американскую экономику, заявил военный эксперт Михаил Тимошенко «ПолитЭксперту». По его мнению, восьмипроцентная инфляция в США ощущается так же тяжело, как в 1980 году.

Наказать США можно косвенно. Их к ответственности за ракетные удары по Новой Каховке и другим мирным городам можно привлечь только одним способом: «поддерживать» американскую экономику в том же ужасном состоянии, в котором она пребывает после начала спецоперации. Сейчас официальная инфляция — 8%, но ощущается она так же тяжело, как 17% в 1980 году, — сказал Тимошенко.

Он сравнил ситуацию с российским кризисом 1998 года, с которым Москва справилась. Американский же доллар держится лишь на том, что является резервной валютой, считает эксперт. Если инфляция продолжится, от него начнут избавляться, уверен Тимошенко.

Удар по Новой Каховке был нанесен украинскими войсками накануне: ВСУ применили РСЗО Himars производства США. По последним данным, погибли семь человек и еще около 60 получили ранения. Глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев предположил, что количество погибших и пострадавших может ещё увеличиться, поскольку многие жители остаются под завалами.