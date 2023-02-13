Военный эксперт: США отправят боевиков в Россию для дестабилизации страны Военный эксперт Дандыкин: США отправят боевиков в Россию для дестабилизации обстановки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин объяснил, что США вербуют натренированных боевиков и планируют направить их в Россию для дестабилизации обстановки внутри страны. В беседе с «ПолитРоссией» он отметил, что Вашингтон начал осознавать, что поставок оружия ВСУ и санкций мало для того, чтобы победить.

Американцы – мастера государственных переворотов. Они много раз отрабатывали свои технологии в странах по всему миру, - отметил военный эксперт.

По словам Дандыкина, США готовы пойти на любые меры, в том числе и терроризм, и «переходить красные линии». Эксперт напомнил о взрывах на «Крымском мосту» и «Северных потоках». Он также отметил, что в России готовы противостоять боевикам, так как отечественные специалисты имеют огромный опыт в предотвращении терактов.

Мы уже проходили все это на Северном Кавказе. И наши спецслужбы регулярно вскрывают бандячейки – можно назвать их филиалами ЦРУ – на территории РФ, идут аресты, вскрытие тайников и так далее. У нас огромнейший опыт противодействия террористам. Просто будет больший объем работы и к этому нужно готовиться и относиться очень серьезно всем, в том числе обывателям, - заключил Дандыкин.

Служба внешней разведки России ранее сообщила о вербовке Вашингтоном боевиков для совершения терактов в России и странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.