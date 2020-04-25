Во вспышке коронавируса на американском авианосце нашли странности

https://static.news.ru/photo/05347756-86f4-11ea-8da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com

Вспышка коронавирусной инфекции на авианосце флота США «Теодор Рузвельт» оказалась аномальной со статистической точки зрения.

Как передаёт Popular Mechanics, из 840 заразившихся военных более чем у половины не наблюдается никаких симптомов. В то же время в США только 25% заражений коронавирусом не сопровождаются характерными симптомами. Всего на «Теодоре Рузвельте» находятся более пяти тысяч человек.

Из заразившихся членов экипажа авианосца погиб только один. Само судно в настоящий момент находится на флотской стоянке на острове Гуам. Часть экипажа продолжает его обслуживание.

NEWS.ru ранее сообщал о вспышке коронавирусной инфекции на американском ракетном эсминце. Одного заболевшего пришлось экстренно эвакуировать с борта судна ещё до возвращения корабля на базу.