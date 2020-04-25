Во вспышке коронавируса на американском авианосце нашли странности

Вспышка коронавирусной инфекции на авианосце флота США «Теодор Рузвельт» оказалась аномальной со статистической точки зрения.
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Из заразившихся членов экипажа авианосца погиб только один. Само судно в настоящий момент находится на флотской стоянке на острове Гуам. Часть экипажа продолжает его обслуживание.
NEWS.ru ранее сообщал о вспышке коронавирусной инфекции на американском ракетном эсминце. Одного заболевшего пришлось экстренно эвакуировать с борта судна ещё до возвращения корабля на базу.
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