Экс-генпрокурор США назвал «чушью собачьей» слова Трампа о «краже» победы

https://static.news.ru/photo/9f666aa8-59a0-11eb-b475-fa163e074e61_660.jpg Уильям Барр Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом бывший генеральный прокурор Уильям Барр назвал «чушью собачьей» его слова о том, что результаты выборов президента были подтасованы. Разговор произошёл ещё до ухода Барра в отставку, рассказали источники.

Теории президента о том, что результаты выборов украли, сказал Барр Трампу, были собачьей чушью, — утверждает собеседник портала Axios.

Инсайдер утверждает, что беседа состоялась 1 декабря 2020 года в столовой Белого дома, почти спустя месяц после выборов. При разговоре присутствовали советник Пэт Чиполлоне и другие сотрудники администрации. Они были шокированы заявлением Барра. Но бывший генпрокурор на этом не остановился и назвал «клоунской» новую команду юристов, на которую Трамп возложил надежды при разбирательствах по итогам голосования за главный пост в Штатах.

Портал при этом отмечает, что отношения с Барром были очень важны для уходящего президента и генпрокурор был весомой фигурой в его команде, но они за последние полгода рассорились. Скандалы между ними участились летом 2020 года. Причиной этого стали протесты левых из-за смерти афроамериканца и жёсткая реакция на них американского лидера, который хотел их подавить с помощью закона о восстании, отправив военных. Барр выступал против таких мер.

Трамп хотел жёстко подавить протесты, применив закон о восстании, отправить военных в американские города, а Барр этому сопротивлялся. Он считал, что накал протестов постепенно спадёт и сам, а если их подавлять, то это может дать обратный эффект.

С сентября Барр начал избегать встреч с Трампом. Передышка у генпрокурора началась с началом выборов, но потом президент США «начал разделять идеи сторонников теории заговора», в частности о том, что демократы и Китай «украли у него эти выборы».

Ранее избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост генпрокурора страны главного судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда, сообщал NEWS.ru.

Источник утверждает, что 14 декабря генпрокурор встретился с хозяином Белого дома и

объяснил ему причины, по которым он решил покинуть свой пост. При этом Барр подчёркивал, что несмотря на хорошие отношения с Трампом, расхождение взглядов по важным вопросам не даёт ему возможности продолжать с ним работу. 15 декабря Трамп публично объявил об отставке Барра.