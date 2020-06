Власти Вашингтона предупредили об увеличении активности COVID-19 в штате

В пресс-релизе, который опубликовал депздрав на своём сайте, сказано, что наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в восточной части штата. Там в конце мая отмечается рост масштабов распространения коронавирусной инфекции. Наибольшее увеличение числа заболевших зафиксированы в округах Бентон, Франклин, Спокан и Якима.

В западной части штата Вашингтон также «наблюдаются небольшие увеличения» численности заболевших. В релизе поясняется, что количество заболевших возросло из-за мероприятий по случаю Дня поминовения. При этом в отчёте не учитывался вероятный рост числа инфицированных, произошедший вследствие недавних протестов из-за убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли прокомментировал отчёт в Twitter и отметил, на данный момент «есть основания для серьёзного беспокойства».

This is not the time to give up on efforts to protect ourselves, our families and our communities. We are still in the middle of a pandemic that is continuing to infect and kill Washingtonians. This fight is not over.