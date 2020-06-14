Власти Вашингтона предупредили об увеличении активности COVID-19 в штате

https://static.news.ru/photo/72ca877c-ae24-11ea-b35b-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В департаменте здравоохранения штата Вашингтон заявили, что коронавирус в этой части страны снова начал набирать силу. Такие данные опубликованы в отчёте ведомства.

В пресс-релизе, который опубликовал депздрав на своём сайте, сказано, что наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в восточной части штата. Там в конце мая отмечается рост масштабов распространения коронавирусной инфекции. Наибольшее увеличение числа заболевших зафиксированы в округах Бентон, Франклин, Спокан и Якима.

По оценкам, содержащимся в отчете, число случаев заражения и смертей в этих округах в скором времени значительно возрастет, если COVID-19 продолжит распространяться нынешними темпами, — сказано в заявлении.

В западной части штата Вашингтон также «наблюдаются небольшие увеличения» численности заболевших. В релизе поясняется, что количество заболевших возросло из-за мероприятий по случаю Дня поминовения. При этом в отчёте не учитывался вероятный рост числа инфицированных, произошедший вследствие недавних протестов из-за убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли прокомментировал отчёт в Twitter и отметил, на данный момент «есть основания для серьёзного беспокойства».

Все мы ещё находимся в разгаре пандемии, которая продолжает заражать и убивать жителей Вашингтона. Эта борьба ещё не окончена, — подчеркнул Инсли.

This is not the time to give up on efforts to protect ourselves, our families and our communities. We are still in the middle of a pandemic that is continuing to infect and kill Washingtonians. This fight is not over. — Governor Jay Inslee (@GovInslee) June 13, 2020

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 млн случаев заражения. Жертвами болезни стали свыше 423 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, число инфицированных коронавирусом в США превысило 2 миллиона.