Власти США требуют обязательной вакцинации сотрудников авиакомпаний

Введения требования об обязательной вакцинации сотрудников до 8 декабря 2021 года пытается добиться от американских авиакомпаний Белый дом. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.

По данным агентства, в четверг, 30 сентября, состоялся разговор координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса с руководством трёх американских авиакомпаний: American Airlines, Delta Air Lines и Southwest Airlines. Целью общения была необходимость убедиться, что авиаперевозчики оперативно работают над разработкой и введением соответствующих мер.

При этом представители отдельных авиакомпаний обратились к Белому дому с просьбой не предъявлять таких требований к сотрудникам до окончания рождественских и новогодних праздников, когда пассажиропоток традиционно увеличивается.

В начале сентября президент США Джо Байден объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для всех сотрудников федерального правительства и его подрядчиков. Вакцинация должна быть обеспечена к 8 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что на Украине в ближайшее время будет введена обязательная вакцинация от COVID-19, данный приказ направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти.