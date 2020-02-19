Федеральный суд Южного округа американского штата Нью-Йорк продлил запрет на продажу токенов Gram от компании Telegram Group Inc.
Временный запрет продлён, — цитирует ТАСС судью Кевина Кастела.
Сроки по ограничению продаж будут определены позднее.
По состоянию на октябрь 2019 года, компании Telegram Group Inc и Telegram Open Network (TON) уже реализовали около 2,9 млрд цифровых токенов.
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