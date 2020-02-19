https://static.news.ru/photo/1defdf38-534b-11ea-ac40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральный суд Южного округа американского штата Нью-Йорк продлил запрет на продажу токенов Gram от компании Telegram Group Inc.

Временный запрет продлён, — цитирует ТАСС судью Кевина Кастела.

Сроки по ограничению продаж будут определены позднее.

По состоянию на октябрь 2019 года, компании Telegram Group Inc и Telegram Open Network (TON) уже реализовали около 2,9 млрд цифровых токенов.

NEWS.ru сообщал, что канал инвесторов в криптовалюту Дурова приостановил работу. Причиной стала возросшая неопределённость со стороны рынка.