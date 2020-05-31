Власти США порекомендовали сотрудникам Белого дома не выходить на работу

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Власти США рекомендовали не выходить на работу сотрудникам Белого дома. Причиной для такого решения стали массовые беспорядки, которые вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

В связи с продолжающимися демонстрациями, пожалуйста, не приезжайте сегодня [в воскресенье] в комплекс Белого дома, если это возможно, — говорится в сообщении.

Столкновения между полицейскими и демонстрантами около Белого дома наблюдаются последние два дня. В столице было увеличено число стражей порядка.

Как ранее писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп потребовал у мэров и губернаторов от Демократической партии задействовать национальную гвардию для подавления беспорядков.