США намерены ввести санкции против ряда китайских чиновников

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Власти США намерены ввести ограничения против нескольких китайских чиновников, в том числе против главы администрации Гонконга Кэрри Лама.

Такую информацию сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с ситуацией. Последние подчеркивают, что санкции будут введены в связи с их ролью в «сокращении политических свобод» в Гонконге.

В мае 2020 года Соединённые Штаты сообщили о намерении наложить санкции на официальных лиц Китая из-за Гонконга. Ограничительные меры коснулись только тех людей, которые подрывают автономию, по мнению американской стороны. Китай неоднократно просил США прекратить политические манипуляции, связанные с законопроектом об обеспечении национальной безопасности.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон намерен превратить Гонконг в незатухающую точку конфликта для КНР. Об этом заявил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Алексей Маслов.