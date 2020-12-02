Власти США могут одобрить как минимум три вакцины до февраля

https://static.news.ru/photo/9a85444a-34c6-11eb-939b-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force

Власти США планируют одобрить три-четыре вакцины от COVID-19 до февраля 2021 года, заявил в ходе видеоконференции директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд.

Очень вероятно, что к февралю три-четыре вакцины будут одобрены в США, — отметил Редфилд, слова которого приводит ТАСС.

Великобритания 2 декабря сертифицировала вакцину от COVID-19. Разрешение на использование получил препарат производства Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на территории страны в течение следующей недели. Ожидается, что массовая вакцинация начнётся весной 2021 года.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что завод по производству российской вакцины против COVID-19 планируется построить в Казахстане, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-саммита ОДКБ.