Власти Пенсильвании заявили о миллионах неподсчитанных голосов

https://static.news.ru/photo/ce7015ee-1ede-11eb-a6c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Global Look Press

Секретарь американского штата Пенсильвания Кэти Буквар сообщила о необходимости подсчитать несколько миллионов бюллетеней на выборах главы государства, заявил кандидат от Республиканской партии и действующий президент Дональд Трамп.

Он отметил, что побеждает в этом штате.

Мы одерживаем крупную победу в Пенсильвании, но секретарь штата Пенсильвания только что объявила, что «осталось подсчитать миллионы бюллетеней», — написал он в Twitter.

We are winning Pennsylvania big, but the PA Secretary of State just announced that there are âMillions of ballots left to be counted.â — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

В настоящий момент в Пенсильвании подсчитали 64% голосов, 53% из них отданы за Трампа, за его соперника Джо Байдена проголосовали 45,5%, передаёт Fox News. Победа в этом штате даёт кандидату 20 выборщиков, однако территория считается колеблющейся, так как уровень популярности обоих кандидатов примерно равен.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, включая Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 248 против 214. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.