Власти Калифорнии ввели комендантский час из-за коронавируса

В ряде округов собрания граждан и любые виды деятельности, не имеющие жизненно важного значения, запрещаются в период с 22:00 до 05:00. Ограничения вводятся сроком на один месяц, написал глава штата в Twitter.

Due to the rise in #COVID19 cases, CA is issuing a limited Stay at Home Order.



Non-essential work and gatherings must stop from 10pm-5am in counties in the purple tier.



This will take effect at 10pm on Saturday and remain for 1 month.



Together--we can flatten the curve again.