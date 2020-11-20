Власти Калифорнии ввели комендантский час из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/7b03a190-2b1e-11eb-b027-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Matthias Balk/Global Look Press

В Калифорнии в рамках борьбы с коронавирусом с 21 ноября вводится комендантский час. Об этом объявил губернатор Гэвин Ньюсом.

В ряде округов собрания граждан и любые виды деятельности, не имеющие жизненно важного значения, запрещаются в период с 22:00 до 05:00. Ограничения вводятся сроком на один месяц, написал глава штата в Twitter.

Due to the rise in #COVID19 cases, CA is issuing a limited Stay at Home Order.



Non-essential work and gatherings must stop from 10pm-5am in counties in the purple tier.



This will take effect at 10pm on Saturday and remain for 1 month.



Together--we can flatten the curve again. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 19, 2020

США занимают первое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 11,7 млн случаев заражения. Штаты лидируют и по уровню смертности от COVID-19 — жертвами инфекции стали 252,5 тысячи жителей страны.

В тройку лидеров по заболеваемости входят Индия (9 млн заразившихся) и Бразилия (5,9 млн). Россия занимает пятое место (2 млн). Всего в мире количество заболевших приближается к 57 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило экстренное использование первого теста для самостоятельного выявления COVID-19 в домашних условиях. Речь идёт об универсальном наборе Lucira COVID-19. Воспользоваться им могут лица старше 14 лет.