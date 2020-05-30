Власти Денвера ввели комендантский час из-за беспорядков

https://static.news.ru/photo/73f3b4e8-a2bc-11ea-856b-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мэр американского города Денвера Майкл Хэнкок ввёл в городе комендантский час из-за беспорядков, которые начались из-за гибели Джорджа Флойда.
Привет, Денвер. Мы хотим, чтобы все были в безопасности. Поэтому начиная с сегодняшнего вечера во всём городе вводится комендантский час с 20:00 (5:00 мск), и (он будет действовать) ночью с 20:00 до 5:00 утра понедельника, 1 июня, — цитирует сообщение РИА Новости.
Во многих городах страны вспыхнули митинги. В ходе протестов был убит сотрудник ФСО США, а также ранены двое полицейских. Несколько часов назад митингующие разгромили фургон сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщал NEWS.ru, Пентагон повысил готовность некоторых воинских подразделений из-за массовых беспорядков.