Власти Денвера ввели комендантский час из-за беспорядков

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Протестующие остановили на улице Нью-Йорка полицейский автомобиль. Они разбили окна в фургоне. Водитель покинул машину и скрылся в неизвестном направлении.

Отмечается, что на акции у памятника пастору и политику Адаму Клейтону Пауэллу звучали призывы избегать насилия. Однако митингующие отправились по улицам города и начали выходить на проезжую часть. Они увидели...