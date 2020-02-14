https://static.news.ru/photo/2c248264-4f24-11ea-babb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Глава американской организации Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис рассказал, что 12 ветеранов Второй мировой войны намерены посетить Россию в День Победы. По его словам, к 75-летней годовщине необходимо привлечь внимание к Восточному фронту.

Некоммерческая организация выступа спонсором этой поездки, передаёт РИА Новости.

Если бы не герои Советской армии, союзники на Западном фронте не нанесли бы поражение немцам, — подчеркнул он.

Самому старшему военному, желающему приехать в РФ, — 103 года, самому младшему — 96 лет. Они посетят Санкт-Петербург, Волгоград и Москву, где поведут встречи с российскими ветеранами. Также они посетят школы, чтобы рассказать ученикам о военном опыте и важности памяти.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство обороны РФ инициировало принятие федерального закона об исчислении пенсий участникам Великой Отечественной войны, который значительно повысил размер выплат фронтовикам. Как рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии, посвящённой посланию президента Федеральному собранию, заявил, что ветераны ВОВ будут получать в среднем на 10 тысяч рублей больше ежемесячно.