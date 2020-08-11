Ведьма Фиби из «Зачарованных» рассказала о страшных последствиях COVID-19

https://static.news.ru/photo/cc5af920-dbe2-11ea-bb9d-fa163e074e61_660.jpg Алисса Милано Фото: face to face/Global Look Press

Переболевшая коронавирусом актриса Алисса Милано, сыгравшая роль ведьмы Фиби в сериале «Зачарованные», рассказала, что после COVID-19 у неё начали выпадать волосы.

Стоит вам показать, что коронавирус делает с волосами. Отнеситесь к этому серьёзно, — сообщила в Instagram актриса.

Она показала пучки, которые выпадают при каждом расчёсывании.

Выпадение волос — одно из осложнений, которое наблюдается у людей, переболевших коронавирусом. Это подтвердил и опрос, который провела доктор Натали Ламберт из медицинского факультета Университета Индианы вместе с Survivor Corps. Из 1,5 тысячи опрошенных пациентов свыше 400 заявили, что столкнулись с такой проблемой, уточняет People.

Звезда «Зачарованных» перенесла коронавирусную инфекцию в апреле. Однако до сих пор испытывает тяжесть в груди. Чтобы исключить образование тромба, она поехала в больницу, где женщину обследовали.

О диагнозе актриса узнала с четвёртого раза. Хотя у неё были все симптомы COVID-19, такие как потеря обоняния, слабость, тяжесть в груди, одышка, диарея, тесты показывали отрицательный результат. Милано призвала всех беречь себя, мыть руки, носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Милано объявила сексуальную забастовку и призвала поклонников присоединиться к ней. Репродуктивные права женщин нарушаются, а пока женщины не имеют «законного контроля над своим телом», они не могут рисковать беременностью, заявила 46-летняя звезда сериала «Зачарованные».