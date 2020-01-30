https://static.news.ru/photo/2d13ffb0-4326-11ea-b913-fa163e074e61_660.jpg Фото: vanessabryant/instagram

Семья Коби Брайанта сделала первое после его гибели заявление. Вдова американского баскетболиста Ванесса открыла свой аккаунт в Instagram, который ранее был закрыт для тех, кто не был на неё подписан. В нём она разместила пост от лица трёх дочерей и себя.

Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые проявили поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за все молитвы. Мы определённо нуждаемся в них, — написала женщина.

Ванесса рассказала, что полностью опустошена из-за потери своего обожаемого мужа и потрясающего отца и любящей, вдумчивой, замечательной дочери Джианны. Вдова спортсмена также выразила поддержку семьям людей, которые погибли вместе с Брайантами при крушении вертолёта.

После гибели супруга Ванесса Брайант сменила фотографию в шапке профиля, разместив там снимок мужа и дочери.

Как сообщал NEWS.ru, баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна Мария Оноре и ещё семь человек стали жертвами крушения вертолёта в американском штате Калифорния. Трагедия произошла 26 января. Незадолго до авиакатастрофы диспетчеры предупредили, что летательный аппарат находится близко к холмистой местности. Вертолёт не был оснащён системой предупреждения столкновений, которая могла бы сообщить пилоту о препятствии. Тело спортсмена опознали по отпечаткам пальцев.