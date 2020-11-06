Важнее Трампа: как новый состав конгресса повлияет на отношения США и РФ

Борьба за пост президента США затмила собой другую избирательную кампанию — выборы новых американских конгрессменов, также состоявшиеся 3 ноября. Этот фактор не менее важен, чем определение главы государства: традиционно в Соединённых Штатах конгресс играет столь же серьёзную роль, что и президент. И отношения Вашингтона и Москвы во многом будут зависеть от состава конгрессменов.

Как сообщает издание Politico, члены Демократической и Республиканской партий готовятся к беспрецедентной двухмесячной битве за контроль над сенатом, которая на данный момент сосредоточена в штате Джорджия. На данный момент оба главных политических движения США на этой территории всё ещё не набрали большинства в верхней палате конгресса. И пока велика вероятность проведения второго тура голосования — он может состояться 5 января будущего года.

Rod Lamkey/Global Look Press

Примечательно, что Джорджия стала краеугольным камнем и в президентской схватке Джо Байдена и Дональда Трампа — в этом штате к 6 ноября никто из них не одержал уверенной победы. По словам представителей доноров Демократической и Республиканской партий, обе они уже ищут средства на то, чтобы профинансировать свои кампании. Группа активистов движения Women Speak Out, выступающая против абортов, 6 ноября, в частности, объявила о выделении дополнительных четырёх миллионов долларов на поддержку республиканцев.

В Джорджии на кону судьба сенатского большинства. Если вы не сделаете шаг сейчас, демократы возьмут контроль, — заявил сенатский комитет Республиканской партии.

Для демократов же проблема в том, что их избиратели основную ставку сделали на смещение действующего президента Дональда Трампа, а потому менее активно, чем раньше, участвуют в голосовании по поводу конгрессменов.

На данный момент республиканцы претендуют на 50 мест в сенате — против предполагаемых 48 кресел у членов Демпартии. Однако январский второй тур может поменять этот расклад, поскольку некоторые штаты пока не определились с предпочтениями. При этом сами демократы признают, что внесение дополнительных средств в кампанию фактически не влияет на явку избирателей. И досрочное голосование, в том числе по почте, носит гораздо менее масштабный характер, чем волеизъявление в рамках президентских выборов.

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Процесс выбора членов палаты представителей и сената (нижней и верхней палат конгресса соответственно) неспроста так важен для американской политики. В ней, как известно, успешно работает знаменитая «система сдержек и противовесов», проявляющаяся в первую очередь в том, что конгрессмены по сути ограничивают президента в принятии единоличных решений. Тот же Трамп в начале своего срока успешно проводил некоторые инициативы исключительно президентскими указами. Но спектр подобных мер ограничен: для большинства серьёзных изменений на государственном уровне необходимо согласование с конгрессом. Из недавних примеров достаточно вспомнить медицинскую реформу Барака Обамы (так называемая Obamacare), которую палата представителей, контролируемая республиканцами, долгое время отвергала, требуя взамен от 44-го президента большей военной помощи для Украины. Не стоит забывать и о противостоянии двух палат конгресса. Если нижняя с приходом Трампа к власти заблокировала Obamacare, то сенаторы отменили это решение. Поэтому выборы сенаторов для будущей американской политики имеют не меньшее значение, чем президентские.

От конгрессменов зависит не только внутренняя, но и внешняя политика США. В каждой палате существуют профильные комитеты — международные, по разведке и т. д., — которые оценивают действия президента на том или ином направлении, а также вправе инициировать собственные расследования, как это было с пресловутым «российским вмешательством» в избирательную кампанию 2016 года. Хотя оно не привело к каким-либо фатальным результатам для Трампа, проблем у него прибавилось. В нынешней ситуации у будущих сенаторов также есть чем заняться. В случае победы Трампа это всё та же «рука Кремля», при победе Байдена — сомнительные доходы его сына Хантера на Украине, которые и так подпортили реноме кандидата от республиканцев. На этом фоне даже при объявлении в ближайшее время победителя президентских выборов вектор внешней политики США будет определён не только (и не столько) главой государства, сколько сенатом.