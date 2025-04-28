Вашингтон сделал уступку для Киева в соглашении по недрам Шмыгать: США согласились не включать помощь Украине в сделку по ресурсам

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Денис Шмыгаль

Вашингтон и Киев договорились не включать ранее оказанную американскую помощь в соглашение о сотрудничестве по недрам в качестве долгового обязательства, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Это стало одной из тем встречи Шмыгаля с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами. Есть хороший прогресс. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается (американская. — ред. NEWS.ru) помощь, предоставленная до его подписания, — написал он.

Он также отметил, что Украина уже имеет подтвержденные 50 миллиардов долларов дохода от замороженных российских активов. Кроме того, премьер предложил ввести специальные пошлины на импорт российских товаров, чтобы направлять эти средства в фонд восстановления страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинская сторона все еще не подписала соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых. Он понадеялся, что это «недоразумение» скоро будет устранено. По его словам, официальный Киев задерживается минимум на три недели. Президент США ждет, что документ будет согласован «незамедлительно».

Украинский политолог Константин Бондаренко тем временем отметил, что соглашение с США по редкоземельным металлам ставит под угрозу суверенитет Украины. По его словам, документ «противоречит конституции» страны. Однако Бондаренко предположил, что власти страны «не имеют выбора» в этом вопросе. Руководство государства будет вынуждено подписать документ, считает он.