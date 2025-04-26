Трамп ждет от Украины устранения одного «недоразумения» Трамп: Украина пока так и не подписала соглашение с США о полезных ископаемых

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Украинская сторона все еще не подписала соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он понадеялся, что это «недоразумение», скоро будет устранено.

Украина, возглавляемая Владимиром Зеленским, до сих пор не подписала финальные документы очень важной сделки с США по редкоземельным металлам, — уточнил Трамп.

По его словам, официальный Киев задерживается минимум на три недели. Президент США ждет, что документ будет согласован «незамедлительно».

Подписание должно было пройти 28 февраля, однако сорвалось из-за перепалки между Зеленским и Трампом. Через месяц украинская сторона получила от американских партнеров новую версию документа. Предположительно, она оказалась жестче предыдущей. Уже 17 апреля стороны подписали меморандум о подготовке данного соглашения. Считалось, что работа завершится к 26 апреля.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что соглашение с США по редкоземельным металлам ставит под угрозу суверенитет Киева. По его словам, документ «противоречит конституции» страны. Государство может стать настоящей «колонией» на неопределенный срок.