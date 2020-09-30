Вашингтон расширил санкции по Сирии

https://static.news.ru/photo/779ac54c-0328-11eb-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

Руководство США расширило санкционный список по Сирии. Об этом сообщило американское Министерство финансов.

По данным ведомства, в чёрные списки добавлены шестеро граждан Сирии, один кубинец. Кроме того, под санкции попали ещё 13 сирийских компаний.

Внесённые в чёрный список организации, как отметили в Минфине, связаны с одним из сирийских бизнесменов, который попал под санкции, а также с Министерством туризма Сирии, передаёт ТАСС.

О своём намерении ввести новые санкции в отношении Сирии в рамках кампании давления на Дамаск Соединённые Штаты сообщили в конце июля 2020 года. Тогда пресс-секретарь президента США Кейли Макинани заявила, что ограничения не направлены против сирийского народа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Совет Евросоюза принял решение о продлении срока действия санкций в отношении Сирии до 1 июня 2021 года.