Вакцинированных от COVID-19 американцев призвали избегать общественных мест

Гражданам, получившим обе дозы вакцины от коронавируса нового типа, всё равно лучше временно отказаться от посещения общественных мест, заявил журналистам главный инфекционист Соединённых Штатов Америки Энтони Фаучи. Эксперт отметил, что в данный момент до сих пор отсутствуют данные о передаче недуга от вакцинированных людей.
По его словам, уровень заболеваемости в США по-прежнему «неприемлемо высокий» и привитые должны сопротивляться желанию пообедать вне дома или пойти в кино,
Накануне глава США Джо Байден объявил о трауре в память о 500 тысячах жертв коронавируса, рассказала его пресс-секретарь Джен Псаки. Она отметила, что в связи с трауром будут приспущены флаги США по всей стране. Траур продлится пять дней. По разной информации, сейчас Соединённые Штаты либо достигли, либо близки к достижению рубежа в 500 тысяч погибших от коронавируса за весь период пандемии.
Ранее американские учёные пришли к выводу, что ношение одновременно двух масок может существенно повысить защиту от коронавирусной инфекции. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), исследователи обнаружили, что для лучшей защиты от COVID-19 поверх медицинской маски следует надевать тканевую. Через такой двойной слой не сможет проникнуть 92,5% потенциально опасных вирусных частиц, писал NEWS.ru.