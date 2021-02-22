Вакцинированных от COVID-19 американцев призвали избегать общественных мест

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Гражданам, получившим обе дозы вакцины от коронавируса нового типа, всё равно лучше временно отказаться от посещения общественных мест, заявил журналистам главный инфекционист Соединённых Штатов Америки Энтони Фаучи. Эксперт отметил, что в данный момент до сих пор отсутствуют данные о передаче недуга от вакцинированных людей.

По его словам, уровень заболеваемости в США по-прежнему «неприемлемо высокий» и привитые должны сопротивляться желанию пообедать вне дома или пойти в кино, передаёт телеканал Fox News. США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии COVID-19 выявили у более чем 28 млн американцев, более 500 тысяч из них скончались.

Накануне глава США Джо Байден объявил о трауре в память о 500 тысячах жертв коронавируса, рассказала его пресс-секретарь Джен Псаки. Она отметила, что в связи с трауром будут приспущены флаги США по всей стране. Траур продлится пять дней. По разной информации, сейчас Соединённые Штаты либо достигли, либо близки к достижению рубежа в 500 тысяч погибших от коронавируса за весь период пандемии.

Ранее американские учёные пришли к выводу, что ношение одновременно двух масок может существенно повысить защиту от коронавирусной инфекции. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), исследователи обнаружили, что для лучшей защиты от COVID-19 поверх медицинской маски следует надевать тканевую. Через такой двойной слой не сможет проникнуть 92,5% потенциально опасных вирусных частиц, писал NEWS.ru.