Медики из США предложили носить две маски для лучшей защиты от COVID

https://static.news.ru/photo/5b628a9c-6e06-11eb-bc2e-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ношение одновременно двух масок может существенно повысить защиту от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли американские учёные.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), исследователи обнаружили, что для лучшей защиты от COVID-19 поверх медицинской маски следует надевать тканевую. Через такой двойной слой не сможет проникнуть 92,5% потенциально опасных вирусных частиц.

Впрочем, как уточняет новый директор ЦКПЗ Рошель Валенски, занявшая пост при администрации президента США Джо Байдена, рекомендации по ношению масок, несмотря на это открытие, не меняются. Она добавила, что на сайте Центров обновлена информация о том, как можно применять маски. В частности, там говорится, что не следует надевать две медицинские маски одну на другую, поскольку это не увеличивает защиту.

Хочу прояснить, что последние данные учёных, опубликованные сегодня, не меняют специальных рекомендаций о том, кто должен носить маску и когда. Но они предоставляют новую информацию о том, почему так важно носить хорошо сидящую маску, чтобы защитить себя и своих близких. Основываясь на этой информации, ЦКПЗ обновляет данные для граждан на своём сайте о том, как сделать ношение маски удобным, — приводит слова Валенски CNN.

Автор исследования доктор Джон Брукс, в свою очередь, замечает, что эта информация позволит гражданам лучше оценивать риски. Он призвал задуматься о том, как можно улучшить эффективность масок. Это является самым важным после того, как была доказана их полезность.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты из Национального института здравоохранения США обнаружили, что ношение масок приносит пользу заразившимся коронавирусом, снижая тяжесть течения заболевания. По словам учёных, маски серьёзно повышают влажность вдыхаемого воздуха, что стимулирует выработку интерферонов — белков, которые выделяются клетками организма в ответ на появление патогена.