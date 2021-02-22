Байден объявил траур в память о жертвах COVID-19

https://static.news.ru/photo/44c6dadc-753a-11eb-b021-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: The White House/facebook.com

Президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил о трауре в память о 500 тысячах жертв коронавируса, рассказала его пресс-секретарь Джен Псаки.

Она отметила, что в связи с трауром будут приспущены флаги США по всей стране. Траур продлится пять дней, передаёт РИА Новости.

По разной информации, сейчас Соединённые Штаты либо достигли, либо близки к достижению рубежа в 500 тысяч погибших от коронавируса за весь период пандемии.

Ранее американские учёные пришли к выводу, что ношение одновременно двух масок может существенно повысить защиту от коронавирусной инфекции. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), исследователи обнаружили, что для лучшей защиты от COVID-19 поверх медицинской маски следует надевать тканевую. Через такой двойной слой не сможет проникнуть 92,5% потенциально опасных вирусных частиц.

При этом, как ранее писал NEWS.ru, специалисты из Национального института здравоохранения США обнаружили, что ношение масок приносит пользу заразившимся коронавирусом, снижая тяжесть течения заболевания. По словам учёных, маски серьёзно повышают влажность вдыхаемого воздуха, что стимулирует выработку интерферонов — белков, которые выделяются клетками организма в ответ на появление патогена.