Учёные нашли неожиданное полезное свойство масок для больных коронавирусом

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Специалисты из Национального института здравоохранения США обнаружили, что ношение масок приносит пользу заразившимся коронавирусом, снижая тяжесть течения заболевания.

По словам учёных, маски серьёзно повышают влажность вдыхаемого воздуха, что стимулирует выработку интерферонов — белков, которые выделяются клетками организма в ответ на появление патогена.

Повышенный уровень влажности — то, что большинство носителей масок, вероятно, чувствовали, не осознавая, что эта влажность на самом деле может быть им полезна, — сообщил один из авторов исследования Адриан Бакс.

Также влажный воздух способен ограничить распространение COVID-19 в лёгкие, так он способствует защитному механизму респираторного тракта, который удаляет слизь и потенциально вредные частицы из органа.

Всего исследователи изучили четыре популярных типа масок: № 95, трёхслойную одноразовую, хирургическую, тяжёлую хлопковую и двухслойную, сделанную из хлопка и полиэстера. В ходе эксперимента добровольцы дышали в герметический чёрный ящик, а учёные замеряли уровень влажности. После испытуемые повторяли это с маской на лице. Выяснилось, что во втором случая большая часть водяного пара оставалась на ткани, конденсировалась и повторно вдыхалась. Лучший результат продемонстрировала хлопковая маска, передаёт Biophysical Journal.

Как ранее писал NEWS.ru, масочный режим из обязательного следует сделать рекомендательным по всей стране. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.