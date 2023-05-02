В Вашингтоне назвали условие принятия Украины в НАТО Госдепартамент США: решение о членстве Украины в НАТО должны принять все страны Альянса

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Решение о членстве Украины в НАТО должно быть принято всеми странами Альянса, заявил в ходе пресс-конференции представитель Госдепартамента США Ведант Патель. Он также добавил, что сейчас Вашингтон и его союзники сосредоточены на предоставлении Киеву поддержки.

Очевидно, что это коллективное решение, и его должен принять весь Альянс, — сказал Патель.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны военного блока дали предварительное согласие на принятие Украины в «семью». Столтенберг подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в «обеспечении победы Украины над Россией».

Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь отметил, что присоединить Украину к НАТО слишком сложно до завершения конфликта. Потенциальное принятие Украины в состав Альянса он назвал одной из самых непростых тем, которую предстоит обсудить на саммите НАТО в Вильнюсе, запланированном на 11–12 июля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что недопущение Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей СВО. Он добавил, что членство Киева в Альянсе будет представлять серьезную угрозу безопасности России.