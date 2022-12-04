Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что в Вашингтоне намерены сфокусировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений Москве. Переговоры по восстановлению ядерной сделки сейчас не в фокусе Белого дома, поскольку зашли в тупик, отметил он в беседе с Bloomberg.
Иран не заинтересован в данной сделке, и оттого мы сосредоточили внимание на других вопросах. Прямо сейчас мы в состоянии переломить ситуацию, предпринимая попытки сдержать и сорвать поставки оружия в Россию, — подчеркнул спецпредставитель.
Малли добавил, что в США оценивают целесообразность работы по восстановлению сделки об иранском атоме, считая, что Тегеран в этом не заинтересован.
Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет Москве беспилотники для боевых действий на Украине. В России и Иране подобные обвинения опровергают.
Ранее директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков назвал безосновательной информацию о том, что Россия планирует производить иранские беспилотные летательные аппараты. По его словам, авторы «предыдущих вбросов» сменили риторику, чтобы «сохранить лицо».