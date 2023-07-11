В США заявили, что Россия не применяла кассетные бомбы на Украине Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия не применяла на Украине кассетные бомбы

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия не применяла на Украине кассетные боеприпасы. Такие обвинения в адрес Москвы со стороны США являются пропагандистским трюком, подчеркнул он в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Так Джонсон ответил на вопрос ведущего о том слышал ли он прежде где-нибудь, «чтобы русские применяли кассетные боеприпасы на Украине».

Нет. Русские не применяли их. Утверждения США о том, что они применяют их — это пропагандистский трюк, — сказал экс-аналитик.

Президент США Джо Байден 7 июля заявил о решении начать поставки на Украину кассетных боеприпасов. Данный вид бомб не обеспечен устройствами самоликвидации. Американские военные отмечали, что от 5% до 14% поставляемых Киеву боеприпасов могут не разорваться, поскольку давно лежат на складах. В этом случае они «станут» минами, которые будут угрожать гражданскому населению и после завершения конфликта.

Ранее бывший аналитик американского оборонного ведомства Карен Квятковски заявила, что решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину было продиктовано желанием Пентагона избавиться от старых запасов. В иных условиях совершить подобное было бы затруднительно из-за запрещенного характера снарядов, считает она.