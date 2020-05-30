В США заявили, что первые случаи коронавируса в стране были в январе

https://static.news.ru/photo/c05ce24a-a268-11ea-a2c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

COVID-19 начал распространение в США задолго до того, как страна ввела ограничительные меры. Вспышка, которая привела к эпидемии, случилась в период с середины января до начала февраля. Об этом заявил доктор Роберт Редфилд, глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

По его словам, такие выводы были сделаны согласно наиболее полному федеральному исследованию о начале распространения коронавируса. Американцы, как считает учёный, заболели ещё до того, как страна прекратила поездки из Китая, отмечает «МедикФорум».

Ряд критиков правительства отмечал, что Белый дом не спешил вводить запрет на авиаперелёты, из-за чего вспышку не удалось остановить с самого начала.

Важно признать, что запреты на поездки были направлены на замедление распространения вируса. Мы знали, что маловероятно, что вирус не затронет Соединённые Штаты, — отметил медик.

По состоянию на 29 мая в США зафиксировано более 1,7 млн подтверждённых случаев COVID-19. От инфекции скончались более 101 тысячи человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что всё мировое сообщество страдает из-за коронавируса, который китайцы создали в качестве «подарка». Американский лидер обвинил КНР в том, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории. Китайские власти могли сдержать COVID-19, но вместо этого «всё превратилось в пандемию», считает глава Белого дома.