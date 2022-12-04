США оценили возможность смены власти в России Директор Нацразведки США Хейнс: в Вашингтоне не верят в смену власти в России

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Эврил Хейнс

В Вашингтоне не верят в смену власти в России, сообщила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Протесты, которые могли бы угрожать Кремлю, невозможны, отметила она на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана. Трансляция велась на сайте мероприятия.

Возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти, — подчеркнула Хейнс.

Она также высказалась по ситуации в Иране и Китае. По словам директора американской Национальной разведки, в Вашингтоне сомневаются в смене власти в Тегеране. Сами власти Ирана не считают угрозой своей стабильности проходящие в стране протесты, они подавляются, пояснила Хейнс.

Что касается Китая, то, по ее мнению, он является «еще одной версией» Ирана и в КНР властям ничего серьезного не угрожает, хотя ситуация серьезнее, чем в РФ.

Ранее бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что, если Москва применит ядерное оружие, то Запад должен обеспечить смену власти в России. По словам политика, Запад должен надавить на Китай и Индию с тем, чтобы руководства этих стран осознали недопустимость дальнейшей поддержки Кремля.