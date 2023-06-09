В США усомнились, что Украина вступит в НАТО во время конфликта Постпред США Смит: Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО во время конфликта

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Постпред США при альянсе Джулианн Смит

Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО в ближайшее время, заявила постпред США при альянсе Джулианн Смит в интервью изданию Politico. По ее словам, этому может помешать конфликт с Россией.

Я думаю, что союзники сейчас согласны с тем, что полноценное приглашение [в НАТО] маловероятно, пока она (Украина. — NEWS.ru) вовлечена в полномасштабную войну, — сообщила она.

При этом она отметила, что НАТО хочет продeмонстрировать Киеву долгосрочную поддержку на саммите Cевероатлантического альянса в Вильнюсе в июле.

Ранее украинский замминистра обороны Владимир Гаврилов сообщил, что Киев в рамках переговоров о вступлении Украины в НАТО ожидает от Альянса конкретного плана действий, необходимого для достижения членства в очень короткие сроки. При этом он признал, до окончания конфликта членство Киева невозможно.

Гаврилов также указал на то, что перед членством в НАТО Украина будет вести переговоры о системе гарантий безопасности. По его мнению, они должны включать поддержку экономики, помощь в ведении боевых действий против Москвы и продолжение санкций против нее.