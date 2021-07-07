В США запретили продажу авиабилетов в Белоруссию

Инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair стал причиной окончательного запрета на продажу авиабилетов США — Белоруссия. Такое решение приняло Министерство транспорта США, об этом говорится в соответствующем документе.

Отныне в Штатах запрещена продажа всех пассажирских авиабилетов в Белоруссию, включая билеты с пересадкой. Исключения могут быть сделаны только в случае интересов национальной безопасности США.

Мера вступила в действие со 2 июля. Возражений со стороны администрации США не поступало.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. Белорусские силовики задержали находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку — россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца.

Ранее стало известно, что первая российская авиакомпания перестала летать над Белоруссией.