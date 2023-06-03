В США захотели обеспечить свою безопасность вопреки желаниям Украины 19FortyFive: нейтралитет Украины станет лучшей гарантией безопасности США

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Американский военный эксперт Дэниел Дэвис заявил, что единственным способом обеспечить безопасность Украины и оградить США от риска конфликта с Россией является нейтралитет Киева. В этом случае прекратятся военные действия, отметил подполковник в отставке в статье для 19FortyFive.

Прекращение военных действий на основе нейтралитета Украины без явных гарантий безопасности со стороны НАТО явно было бы неприятным исходом для киевского руководства, однако это реалистичный способ для Украины быстро прекратить военные действия, остановив ежедневную гибель людей и разрушение своих городов. Это может стать лучшей гарантией ее безопасности в конечном итоге, — считает Дэвис.

Он исходит из того, что считает «крайней степенью безумия» предоставлять гарантии безопасности Украине, которая в обозримом будущем останется в напряженных отношениях с Россией, имеющей ядерное оружие. Эксперт прямо говорит, что речь не идет об Украине. Дело в другом — США должны использовать реалистичные варианты, которые обеспечат «европейскую и американскую безопасность в долгосрочной перспективе».

Дэвис считает, что США должны думать в первую очередь о себе и выбрать эффективные способы разрешить украинский конфликт, что обеспечит «национальную безопасность Америки на неопределенный срок».