В США загорелся химический завод

Пожар начался в понедельник, 14 июня, примерно в 07:30 утра по местному времени. Причина возгорания на заводе, производящем смазки, смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства, пока неизвестна. Как отметили в руководстве предприятия, все сотрудники находятся в безопасности.

К настоящему моменту пожар локализован, однако завод всё ещё продолжает гореть. Само здание уже в значительной степени уничтожено. Начальник местной пожарной охраны Кирк Уилсон заявил, что борьба с огнём с помощью воды может привести к опасному стоку в реку Рок, приток реки Миссисипи, расположенный примерно в 270 метрах к западу от завода. Пожарные решили, что это может произойти экологическая катастрофа, и отказались от тушения пожара водой.