В США загорелся химический завод

https://static.news.ru/photo/6388cdbc-cdab-11eb-a21e-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Химический завод Chemtool в Роктоне, США, охватило пламя. Из-за пожара местные власти вынуждены эвакуировать людей. Об этом сообщает NBC News.

Пожар начался в понедельник, 14 июня, примерно в 07:30 утра по местному времени. Причина возгорания на заводе, производящем смазки, смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства, пока неизвестна. Как отметили в руководстве предприятия, все сотрудники находятся в безопасности.

К настоящему моменту пожар локализован, однако завод всё ещё продолжает гореть. Само здание уже в значительной степени уничтожено. Начальник местной пожарной охраны Кирк Уилсон заявил, что борьба с огнём с помощью воды может привести к опасному стоку в реку Рок, приток реки Миссисипи, расположенный примерно в 270 метрах к западу от завода. Пожарные решили, что это может произойти экологическая катастрофа, и отказались от тушения пожара водой.

#UPDATE : Drone footage from the fire at the Chemtool facility in Rockton. (Courtesy: Karl Hoffman) pic.twitter.com/nvctAGjOav — 23 WIFR (@23WIFR) June 14, 2021

Чиновники обеспокоились распространением ряда вредных химических вещество через дым. Местных жителей попросили надевать маску при выходе на улицу.

Ранее стало известно, что в приморской Чугуевке пожарные ликвидировали возгорание на деревообрабатывающем заводе. Предприятие горело больше четырёх часов. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на главк МЧС по региону, пожарным удалось справиться с огнём на площади 2,1 тысячи квадратных метров.

Информация о пожаре поступила к спасателям в 17:03 (10:03 мск) в субботу. Первые бригады пожарных прибыли на место уже через шесть минут. К этому моменту крыша административного здания завода уже была объята огнём.