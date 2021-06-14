В США загорелся химический завод

Химический завод Chemtool в Роктоне, США, охватило пламя. Из-за пожара местные власти вынуждены эвакуировать людей. Об этом сообщает NBC News.
Пожар начался в понедельник, 14 июня, примерно в 07:30 утра по местному времени. Причина возгорания на заводе, производящем смазки, смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства, пока неизвестна. Как отметили в руководстве предприятия, все сотрудники находятся в безопасности.
К настоящему моменту пожар локализован, однако завод всё ещё продолжает гореть. Само здание уже в значительной степени уничтожено. Начальник местной пожарной охраны Кирк Уилсон заявил, что борьба с огнём с помощью воды может привести к опасному стоку в реку Рок, приток реки Миссисипи, расположенный примерно в 270 метрах к западу от завода. Пожарные решили, что это может произойти экологическая катастрофа, и отказались от тушения пожара водой.
Чиновники обеспокоились распространением ряда вредных химических вещество через дым. Местных жителей попросили надевать маску при выходе на улицу.
Ранее стало известно, что в приморской Чугуевке пожарные ликвидировали возгорание на деревообрабатывающем заводе. Предприятие горело больше четырёх часов. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на главк МЧС по региону, пожарным удалось справиться с огнём на площади 2,1 тысячи квадратных метров.
Информация о пожаре поступила к спасателям в 17:03 (10:03 мск) в субботу. Первые бригады пожарных прибыли на место уже через шесть минут. К этому моменту крыша административного здания завода уже была объята огнём.