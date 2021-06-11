Пожар на площади 2,1 тысячи кв. м потушили на заводе в Приморье

https://static.news.ru/photo/1d3f8c24-4336-11eb-9e68-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow.mchs.gov.ru

В приморской Чугуевке пожарные ликвидировали возгорание на деревообрабатывающем заводе. Предприятие горело больше четырёх часов. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на главк МЧС по региону, пожарным удалось справиться с огнём на площади 2,1 тысячи квадратных метров.

Информация о пожаре поступила к спасателям в 17:03 (10.03 мск) в субботу. Первые бригады пожарных прибыли на место уже через шесть минут. К этому моменту крыша административного здания завода уже была объята огнём.

В 21.35 (14.35 мск) пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании, расположенном на территории деревообрабатывающего завода. Общая площадь пожара составила 2,1 тысячи квадратных метров, в результате пожара никто не пострадал, — говорится в сообщении.

На тушении были задействованы 12 человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее стало известно о пожаре в рязанской больнице. Три человека погибли, восемь — госпитализированы, ещё 35 человек эвакуировали. Возгорание могло возникнуть из-за аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).