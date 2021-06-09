Причиной пожара в больнице Рязани могло стать возгорание ИВЛ: СК проверяет

Пожар в рязанской больнице мог возникнуть из-за аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. ЧП произошло в реанимационном отделении Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко.
Сейчас изучается одна из версий, что к пожару могло привести возгорание ИВЛ. Ему предшествовала вспышка, — сказал собеседник агентства.
По данным источника, все системы противопожарной защиты в больнице сработали.
Следственный комитет уже начал проверку по факту возгорания в больнице. На месте работают следователи, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Областной министр здравоохранения Андрей Прилуцкий рассказал, что среди пострадавших нет пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Но медсестра получила 75% ожогов тела — она в тяжёлом состоянии. Жертвы инцидента находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения COVID-19. Ущерб от пожара уточняется.
Ранее стало известно, что сообщение о пожаре поступило к МЧС в 03:36 мск. В ликвидации пожара приняли участие 60 человек и 19 единиц техники. Площадь составила около 15 кв. м. Три человека погибли, восемь — госпитализированы, ещё 35 человек эвакуировали.