Причиной пожара в больнице Рязани могло стать возгорание ИВЛ: СК проверяет

Фото: 62.mchs.gov.ru

Наталья Жуковская NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Пьяный житель Новосибирской области попытался поджечь машину, за рулём которой была его нетрезвая знакомая. Он принял такое решение после аварии, на которую приехали сотрудники ДПС, передаёт «МК в Новосибирске».

Женщина была за рулём без прав. Сотрудники полиции вызвали эвакуатор и составили на неё протокол, что не понравилось сидящему на пассажирском сиденье мужчине. Он отказался покидать машину, а затем вылил...