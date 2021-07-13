В США зафиксировали рекордные темпы инфляции с 2008 года

Потребительские цены в США в июне в годовом выражении стали рекордными с августа 2008 года. Они достигли 5,4%. Об этом заявили в американском Министерстве труда.

Это самый значительный рост за 12 месяцев после 5,4% роста за период, закончившийся в августе 2008 года, — говорится в сообщении.

Рост потребительских цен составил 0,9% в сравнении с маем. За год продукты питания подорожали на 2,4%, энергоносители — на 24,5%.

В феврале администрация Джо Байдена заявила, что допускает повышение инфляции в стране в случае принятия предложенных президентом США мер стимулирования экономики. Политик был намерен выделить на борьбу с пандемией $400 млрд, около $1 трлн — на оказание помощи населению. Таким образом, итоговый объём экономических мер должен приблизиться к 1,9 трлн. Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что без стимулирующих мер безработица в стране в течение нескольких последующих лет будет высока из-за ущерба, который будет нанесён пандемией коронавируса.