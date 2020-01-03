https://static.news.ru/photo/e4019504-2e39-11ea-bfcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину, который жестоко избил женщину в одном из жилых кварталов. Преступление во всех подробностях запечатлела камера видеонаблюдения, установленная над входной дверью одного из жилых домов.

В полицию обратился местный житель, который обнаружил эту запись, передаёт АВС.

На видео видно , как мужчина выпрыгивает из белого седана и бросается за убегающей от него женщиной. Очевидно, конфликт развивался ещё до этого момента. Пострадавшая начинает отчаянно стучать в дверь и просить о помощи, но нападающий хватает её, валит на землю и избивает ногами. После этого он тащит жертву к автомобилю.

Впоследствии мужчина был опознан и задержан. В полиции заявили о бытовом характере произошедшего. Там не стали раскрывать личность женщины, но заверили, что она находится в безопасности.

Ранее в Свердловской области, как писал NEWS.ru, полицейский приехал на вызов по сообщению о конфликте между супругами и застрелил дебошира, который напал и на него.