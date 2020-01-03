Полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину, который жестоко избил женщину в одном из жилых кварталов. Преступление во всех подробностях запечатлела камера видеонаблюдения, установленная над входной дверью одного из жилых домов.
В полицию обратился местный житель, который обнаружил эту запись,
На видео
Впоследствии мужчина был опознан и задержан. В полиции заявили о бытовом характере произошедшего. Там не стали раскрывать личность женщины, но заверили, что она находится в безопасности.
Ранее в Свердловской области, как писал NEWS.ru, полицейский приехал на вызов по сообщению о конфликте между супругами и застрелил дебошира, который напал и на него.
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