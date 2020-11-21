В США за сутки выявили свыше 177 тысяч случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/b02db3dc-2ccd-11eb-995e-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

В США за минувшие сутки зафиксировано 177,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в стране перевалило за 12 млн.

Жертвами инфекции за 24 часа стали 1,4 тысячи жителей страны. Общее количество умерших в США от коронавируса составляет 255,9 тысячи человек. Выздоровели более 4,5 млн пациентов.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Антирекорд по числу заражений там был установлен 21 ноября — 195,4 тысячи. В первую тройку также входят Индия (более 9 млн заболевших) и Бразилия (свыше 6 млн).

На четвёртом месте находится Франция, где выявлено 2,1 млн заражений, на пятом — Россия (2,07 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что американские власти одобрили использование экспериментальной сыворотки на основе антител, которой лечили заразившегося коронавирусом президента Дональда Трампа. При этом в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подчеркнули, что речь идёт только об исключительных, экстренных случаях. Сыворотка может иметь много побочных эффектов, потому её нельзя применять людям, нуждающимся в кислородной терапии.