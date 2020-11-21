В США за сутки выявили свыше 177 тысяч случаев заражения COVID-19

В США за минувшие сутки зафиксировано 177,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в стране перевалило за 12 млн.
Жертвами инфекции за 24 часа стали 1,4 тысячи жителей страны. Общее количество умерших в США от коронавируса составляет 255,9 тысячи человек. Выздоровели более 4,5 млн пациентов.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, США продолжают
На четвёртом месте находится Франция, где выявлено 2,1 млн заражений, на пятом — Россия (2,07 млн).
Ранее NEWS.ru писал, что американские власти одобрили использование экспериментальной сыворотки на основе антител, которой лечили заразившегося коронавирусом президента Дональда Трампа. При этом в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подчеркнули, что речь идёт только об исключительных, экстренных случаях. Сыворотка может иметь много побочных эффектов, потому её нельзя применять людям, нуждающимся в кислородной терапии.