В США установлен абсолютный рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

В США установлен абсолютный рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки: более миллиона случаев (1 083 948), пишет Bloomberg. Предыдущий рекорд, зафиксированный 31 декабря, превышен почти в два раза — тогда выявили около 590 тысяч заражений.
Как сообщает издание, в реальности данные о числе заражённых могут быть занижены, так как многие американцы
При этом доминирующим штаммом в стране назван «омикрон», вытеснивший «дельту».
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации руководством США было объявлено о закрытии школ и офисов, также отменены многие аивиарейсы, а некоторые мероприятия перенесены. При этом, несмотря на увеличение числа инфицированных, сопоставимого роста смертности от коронавируса в стране не наблюдается.
Ранее сообщалось, что служащие ВМС США не будут подвергаться наказанию за отказ от вакцинации против коронавируса. Решение о предварительном запрете на подобные действия со стороны Министерства обороны вынес федеральный судья Рид О'Коннор.