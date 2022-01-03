В США установлен абсолютный рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

В США установлен абсолютный рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки: более миллиона случаев (1 083 948), пишет Bloomberg. Предыдущий рекорд, зафиксированный 31 декабря, превышен почти в два раза — тогда выявили около 590 тысяч заражений.

Как сообщает издание, в реальности данные о числе заражённых могут быть занижены, так как многие американцы предпочитают делать тесты на коронавирусную инфекцию на дому, после чего не передают результаты ответственным за ведение статистики ведомствам.

При этом доминирующим штаммом в стране назван «омикрон», вытеснивший «дельту».

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации руководством США было объявлено о закрытии школ и офисов, также отменены многие аивиарейсы, а некоторые мероприятия перенесены. При этом, несмотря на увеличение числа инфицированных, сопоставимого роста смертности от коронавируса в стране не наблюдается.

Ранее сообщалось, что служащие ВМС США не будут подвергаться наказанию за отказ от вакцинации против коронавируса. Решение о предварительном запрете на подобные действия со стороны Министерства обороны вынес федеральный судья Рид О'Коннор.