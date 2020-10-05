В США за сутки от коронавируса скончались 337 человек

В США за последние сутки выявлено 35,5 тысячи новых случаев COVID-19. 337 человек скончались от коронавирусной инфекции.
Такие данные
За всё время пандемии американские медики диагностировали COVID-19 более чем у 7,4 миллиона человек. 209 тысяч больных скончались, более 2,9 миллиона выздоровели.
Во всём мире отмечено свыше 35 миллионов случаев коронавирусной инфекции при около 1,2 миллиона летальных исходах.
1 октября положительный результат экспресс-теста на коронавирус получил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер не сразу сообщил об этом и, зная о своём диагнозе, дал интервью журналистам Fox News, передавал NEWS.ru.
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