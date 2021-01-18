В США вынужденно сокращают количество проводимых ковид-тестов

https://static.news.ru/photo/71d968d8-5996-11eb-9344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joshua Armstrong/Global Look Press

Медицинские службы США вынуждены сократить количество проводимых в стране тестов на коронавирус из-за массовой вакцинации населения. Сотрудников и финансов попросту не хватает для реализации обеих кампаний, которые проходят одновременно.

Таким образом, некоторые пункты приема биоматериалов вынуждены прекратить свою работу, другие же сокращают часы работы из-за нехватки персонала для оказания квалифицированной услуги по тестированию на коронавирус.

Сенатор Крис Мёрфи провёл в штате Коннектикут собрание медиков, по результатам которого объявил, что у многих медицинских служб в этом штате не хватает финансовых средств для реализации обеих кампаний. По его словам, ситуация «гибельная».

Я слышу подобные [сообщения] из всех районов страны <...> У них просто не хватает людей и пропускных возможностей, — сказал Мёрфи.

В то же время в Лос-Анджелесе, как сообщает газета The Hill, местные власти были вынуждены закрыть крупный центр тестирования на стадионе «Доджер». Его перепрофилировали в центр вакцинации. Горожанам разослали уведомления о том, что центр временно сократит проведение тестов на коронавирусную инфекцию, однако утроит количество сделанных прививок.

Кроме того, аналогичные меры принял и губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис. Он распорядился подготовить список пунктов тестирования, которые можно будет переделать в пункты вакцинации. Таким образом, предполагается, что вакцинацию от коронавируса медслужбы США видят как более приоритетную задачу по сохранению здоровья населения страны.

Тем временем, как писал NEWS.ru, власти Туркменистана официально одобрили применение вакцины «Спутник V» российского производства для массовой вакцинации от коронавируса в стране.